Yazlık evden antika tabancalar çalındı - Son Dakika

Yazlık evden antika tabancalar çalındı
03.11.2020 13:47
Samsun'da hırsızlar girdikleri yazlık evden 3 adet antika tabanca ve ev eşyalarını çaldı.
Samsun'da hırsızlar girdikleri yazlık evden 3 adet antika tabanca ve ev eşyalarını çaldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ç.(64) adlı kadınının yazlık evine giren kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar ölen eşinden kalan 3 adet antika tabancalar ile ev eşyalarını çaldı. Hırsızlık olayını fark eden Hikmet Ç, polise şikayette bulundu. Çalıntı malların maddi değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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