YAZLIK EVE İKİNCİ KEZ GİRDİ, GARDIROPTA YAKALANDI - Son Dakika
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YAZLIK EVE İKİNCİ KEZ GİRDİ, GARDIROPTA YAKALANDI

20.03.2022 09:23

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma, yazlık eve hırsızlık için ikinci kez giren Ç.K.'yi, saklandığı gardıropta yakaladı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma, yazlık eve hırsızlık için ikinci kez giren Ç.K.'yi, saklandığı gardıropta yakaladı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Limandere Mahallesi'nde devriye görevinde bulunduğu sırada yazlık eve pencereden giren şüpheliyi fark etti. Ekipler de kısa sürede eve girerek, yatak odasındaki gardıroba saklanan Ç.K.?yi yakaladı. Ç.K.'nin üzerinde yapılan aramada 20 gram bonzai ele geçirildi. Ç.K.?nin, 1 hafta önce de eve girdiği, çaldığı eşyaları satarak, uyuşturucu aldığı belirlendi. Sahibi yurt dışında bulunan yazlık eve ikinci kez girince yakalanan Ç.K., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Limandere, Jandarma, Hisarcık, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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