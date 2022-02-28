Yazlık evi talan ettiler: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yazlık evi talan ettiler: 2 kişi tutuklandı

28.02.2022 11:07
Yazlık evi talan ettiler: 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yazlık bir evi talan ederek 20 bin lira değerinde malzeme çalan iki şahıs tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yazlık bir evi talan ederek 20 bin lira değerinde malzeme çalan iki şahıs tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros mahallesinde S.A. (61) müracaatta bulunarak, yazlık olarak kullandığı ve en son (2) ay önce kontrol ettiği evde bulunan ve maddi değeri yaklaşık 20 bin olan 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı, 1 adet ankastre fırın, 1 adet aspiratör, 1 adet tekli koltuk, 1 adet çift kişilik yatak ve 1 adet tek kişilik yatağın çalındığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma ve kamera incelemesi sonucu malzemelerin F.D. (33) ve H.K. (33) tarafından çalındığı ve 59 AAJ 757 plakalı kamyonet ile Aydoğdu mahallesinde bulunan ve ikinci el malzeme satan bir dükkana 10 bin TL karşılığında satıldığı tespit edildi. Çalınan malzemeler bulunarak eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıslar Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yakalanarak, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Daha önce uyuşturucu kasten yaralama bu hakaret gibi sabıka kaydı bulunan şahıslar, Tekirdağ Kapalı Cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

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Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yazlık evi talan ettiler: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazlık evi talan ettiler: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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