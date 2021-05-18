Yazlık evlerde bu yılın dekorasyon trendi 'temassızlık' - Son Dakika

Yazlık evlerde bu yılın dekorasyon trendi 'temassızlık'

18.05.2021 11:05
Yazlık evlerde bu yılın dekorasyon trendi 'temassızlık', System.String[]

Pandemiyle yazlıkların artık dinlenme alanı olmaktan çıktığını belirten İç Mimar Umut Mehmet Güler, yazlıklarda iç mekan tasarımlarının değiştiğini belirterek "Yazlık evler, temasın minimize edildiği akıllı evlere dönüşüyor" dedi.

Pandemiyle yazlıkların artık dinlenme alanı olmaktan çıktığını belirten İç Mimar Umut Mehmet Güler, yazlıklarda iç mekan tasarımlarının değiştiğini belirterek "Yazlık evler, temasın minimize edildiği akıllı evlere dönüşüyor" dedi.

Pandemi sürecinde yaygınlaşan ve pek çok şirket tarafından kalıcı hale getirilen uzaktan çalışma modelinin özellikle yazlık evi olanlara sezonu erken açtırdığını belirten İç Mimar Umut Mehmet Güler, bu yılın dekorasyon trendlerini açıkladı. Güler, yazlık iç mekan tasarımlarında akıllı ev konseptinin yoğunlaştığını ve temassızlığın ön planda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Salgın sürecinde edindiğimiz alışkanlıkların başında daha az temas etmek geliyor. Özellikle para temasından kaçınsak da aslında ortak kullanımda olan elektrik düğmeleri, musluklar, kapı kulpları gibi sayısız yüzeye de mesafeli yaklaşıyoruz. Bu durum, bugüne kadar birer dinlenme ve arınma alanı olarak dekore ettiğimiz yazlık evleri, temas noktalarının en aza indirildiği akıllı evlere dönüştürüyor."

EVLER MUTFAKTAN BAŞLAYARAK AKILLANIYOR

İnsanların evde daha fazla kalmasıyla özellikle mutfaklarda daha sık vakit geçirildiğini söyleyen İç Mimar Umut Mehmet Güler, "Akıllı ev konseptinin ilk önce mutfaklarda başladığını görüyoruz. Akıllı mutfak tasarımlarında özellikle ellerin serbest olduğu, akıllı telefonlarla veya sesle etkinleştirilen teknolojiler baskın. Işık ve armatürlerin yanı sıra fırın, buzdolabı gibi beyaz eşyalar da uzaktan kontrol edilebilir modelleriyle yenileniyor. Tüm bunların yanı sıra hareket alanını artırmaya ve kapalı alanlarda ev halkıyla çok yakın teması nispeten azaltmaya yönelik dekorasyonlar da ön planda. Düzenleyici duvar rafları ve çok amaçlı katlanır masalar ise bu konseptin baş rolünde yer alan mobilyalar" diye konuştu.

BAHÇELERDE İZOLASYON İHTİYACI ARTIYOR

İç Mimar Güler, yazlık evlerde özel dış mekan tasarımlarına olan ihtiyacın arttığına da dikkat çekerek "Yazlık evler artık yalnızca birer kafa dinleme alanı değil, aynı zamanda çalışma, hobi ve eğlence mekanı. Özellikle açık havada özgürce vakit geçirmek ne yazık ki henüz mümkün olmadığından bahçeli evlerin dış mekan tasarımlarında işlevselliğin artırılması büyük önem taşıyor. Bu noktada çatı bahçeleri, mikro arka bahçeler, balkonlar daha etkin birer yaşam alanına dönüşürken bunların en kompakt evlere bile dahil edildiğini görüyoruz. Özellikle katlanır cam kapılar ile yaşam alanları ve doğa arasında bağ kurma çabası mevcut. Açık hava çalışma alanları ise en çok artan ihtiyaçlardan biri. Artık dış mekan dekorasyonları için tercih edilen mobilyalarda da konforlu bir çalışma alanında ihtiyaç duyulan masa ve sandalyeleri görmek mümkün" açıklamasında bulundu.


Yazlık evlerde bu yılın dekorasyon trendi 'temassızlık'
Yazlık evlerde bu yılın dekorasyon trendi 'temassızlık'

Mehmet Güler, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yazlık evlerde bu yılın dekorasyon trendi 'temassızlık' - Son Dakika


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