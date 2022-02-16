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YAZLIK EVLERDEN 41 KOMBİ ÇALAN 14 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

YAZLIK EVLERDEN 41 KOMBİ ÇALAN 14 KİŞİ YAKALANDI

16.02.2022 14:11

SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yazlık evlerden 41 adet kombi ve 2 adet televizyon çalan 14 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yazlık evlerden 41 adet kombi ve 2 adet televizyon çalan 14 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Kocaali ve Karasu ilçeleri başta olmak üzere Sakarya'da bulunan yazlık evlerin kapı ve pencerelerini özel bir aparatla açarak, kombi ve televizyonları çalanlara yönelik operasyon düzenledi. Dün, Karasu, Kocaali ve il merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 14 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 41 adet kombi ve 2 televizyon ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YAZLIK EVLERDEN 41 KOMBİ ÇALAN 14 KİŞİ YAKALANDI
YAZLIK EVLERDEN 41 KOMBİ ÇALAN 14 KİŞİ YAKALANDI
YAZLIK EVLERDEN 41 KOMBİ ÇALAN 14 KİŞİ YAKALANDI

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Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAZLIK EVLERDEN 41 KOMBİ ÇALAN 14 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YAZLIK EVLERDEN 41 KOMBİ ÇALAN 14 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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