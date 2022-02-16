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Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı

16.02.2022 14:44
Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçeleri başta olmak üzere yazlık olarak kullanılan evlerden gece saatlerinde kombi, televizyon gibi beyaz eşya çalan 14 şüpheli, polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçeleri başta olmak üzere yazlık olarak kullanılan evlerden gece saatlerinde kombi, televizyon gibi beyaz eşya çalan 14 şüpheli, polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ve Kocaali ilçeleri başta olmak üzere şehirde bulunan yazlık evlerde hırsızlık olayları meydana gelmeye başladı. İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince pvc kapı ve camları özel aparatla açarak kombi, televizyon gibi beyaz eşyaları çaldıkları tespit edilen 14 şüpheli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin Kocaali ilçesinde saklandıkları dağ evlerinde ise tespitler dron filosu termal kameraları ile yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 41 adet komboi ve 2 adet televizyon ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı
Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı
Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı
Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı
Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı
Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Sakarya, Kocaali, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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