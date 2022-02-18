Üye Girişi
Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 3 kişi tutuklandı

18.02.2022 22:43
Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da yazlık evlerden kombi ile televizyon gibi beyaz eşya çaldıkları tespit edildikten sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da yazlık evlerden kombi ile televizyon gibi beyaz eşya çaldıkları tespit edildikten sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ve Kocaali ilçeleri başta olmak üzere şehirde bulunan yazlık evlerde hırsızlık olayları meydana gelmeye başladı. İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Kocaali Başsavcılığı, hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. PVC kapı ve camları özel aparatla açarak kombi, televizyon gibi beyaz eşyaları çaldıkları ve internet üzerinden sattıkları tespit edilen 14 şüpheli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin Kocaali ilçesinde saklandıkları dağ evlerinde ise tespitler dron filosu termal kameraları ile yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; yaklaşık 300 bin lira değerinde 41 kombi ve 2 televizyon ele geçirildi. 3'ü kadın toplam 14 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada alınan ifadeleri sonrasında aralarında kadınların da olduğu 6 kişi serbest bırakılırken, 8 kişi ise Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 5'i serbest kalırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 3 kişi tutuklandı
Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 3 kişi tutuklandı
Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 3 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kocaali, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:38 Yolculuk yaptığı eski iş ortağını öldürüp aynı tabancayla intihar etti
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
22:08 Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
21:37 Son Dakika: Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
21:02 Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 22:49:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement