Yazlık evlere giren hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Yazlık evlere giren hırsızlar yakalandı

6 saat önce

Yazlık evlere giren hırsızlar yakalandıSAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yazlık evlere girerek hırsızlık yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Yazlık evlere giren hırsızlar yakalandı

SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yazlık evlere girerek hırsızlık yapan 7 kişi gözaltına alındı. Çalınan eşyaların Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan ikinci el eşyaların satıldığı işyerinde ele geçirilirken, 5 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karasu ve Kocaali ilçelerinde son 2 ay içerisinde yazlık evlere giren hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı. PVC ile kaplı kapı ve pencereleri özel bir aparatla açarak girdikten sonra evlerden kombi, televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi eşyaları çalan hırsızların, çalıntı malları Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ikinci el eşya satan bir iş yerine sattıkları belirlendi.

Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla hırsızlık suçundan 13 adet kaydı bulunan B.Ö. (22), çeşitli suçlardan 3 adet kaydı bulunan S.M.S. (22), B.A.(22), 17 adet hırsızlıktan kaydı bulunan R.E.(23), çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan M. A. (27), çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan T. Ç. (30) ile R. K. (30) yakalandı.

İkinci el eşya dükkanında yapılan aramalarda, Sakarya'dan çalınan 17 adet televizyon, 7 adet kombi, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Çalıntı eşyaları götürdükleri araçta yapılan aramalarda ise hırsızlık için kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan R.E., S.M.S., B.Ö., M.A., B.A., T.Ç. ve R.K. adliyeye sevk edildi. şüphelilerden R.E., S.M.S., B.Ö., M.A. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.Ç. ve R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. Polis, eşyaları taşıyamayacak durumda olan vatandaşlara da yardımcı oldu.

Yazlık evlere giren hırsızlar yakalandı

Sakarya, Kocaali, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:38 Kaynak: DHA
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