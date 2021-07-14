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YAZLIK PATATESTEKİ VERİM ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika

YAZLIK PATATESTEKİ VERİM ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:52

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde yazlık patates hasadına başlandı.

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde yazlık patates hasadına başlandı. Altunhisar İlçesi bölgesinde, bu yıl 10 bin dekarda 30 bin ton ürün hasat edilmesi hedefleniyor.

Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili ve Patates Üreticisi Tuncer Özçelik, bu yıl ekimin az olmasına rağmen verim yüksek olduğunu söyledi. Özçelik, "Yazlık hasat başladı. Ürünler çok güzel. Verimler süper. Şuanda satışlar devam ediyor. Fiyatlar 1 lira 300 ile 1 lira 400 arası ama pekte çiftçiyi memnun etmiyor. Maliyetler yüksek. Verim iyi olduğu için yüzleri güldürecek inşallah" dedi. Yazlık patatesin ilçenin bir numaralı tarım ürünlerinden olduğunu ifade eden Özçelik, "Yazlık patates bugün 10 bin dekarda ekildi. Geçen yıla göre birazda düşüş var. Verimler iyi. 30 bin ton rekolte bekleniyor bu yıl. Her yer açıldı. Lokantalar, oteller açık olduğu için sürüm fazla olacak. Patateste ortada kalmayacak" diye konuştu.

160 dekar alanda ekim yapan patates üretici Ahmet Demir ise, "Verim hava şartlarına rağmen şükür. Yine de dekardan 4,5, 5 ton civarında alıyoruz. Verim güzel? dedi.

YAZLIK PATATESTEKİ VERİM ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
YAZLIK PATATESTEKİ VERİM ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
YAZLIK PATATESTEKİ VERİM ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
YAZLIK PATATESTEKİ VERİM ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Ziraat Odası, Altunhisar, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAZLIK PATATESTEKİ VERİM ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika


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