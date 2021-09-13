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Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu - Son Dakika

Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu

13.09.2021 11:52

Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu Yazın kavun ve karpuz gibi ürünlerden güzel para kazanan çiftçiler, kışlık sebze ve meyvelerin de aynı şekilde iyi para etmesini ümit ediyor.

Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu

SAMSUN - Yazın kavun ve karpuz gibi ürünlerden güzel para kazanan çiftçiler, kışlık sebze ve meyvelerin de aynı şekilde iyi para etmesini ümit ediyor.

Türkiye'nin sebze ve meyve ambarı olarak kabul edilen Bafra Ovası'nda yazlık ürünlerini satan çiftçiler, kışlık sebze ve meyvelerin bakımını sürdürüyor. İlk olarak pırasa, karnabahar, beyaz ve kırmızı lahana eken çiftçiler, ürünlerin verimli olması için tarlaların bakımlarını aksatmıyor. Yazlık meyve ve sebzelerinin iyi para ettiğini ifade eden çiftçiler, geçen yıl tarlaya gömmek zorunda kaldıkları kışlık sebzelerin bu sene para etmesini umuyor.

"Geçen sene kırmızı lahana para etmeyince tarlaya ızgara vurdum"

Kırmızı ve beyaz lahananın geçen yıl para etmediğine dikkat çeken çiftçi İdris Gündüz, "Bu yaz karpuz ve kavun ekmiştim. Allah bereket versin, bu sene yazlık iyi para etti. Bakalım kışlıklarda durum ne olacak. Kışlık olarak karnabahar, kırmızı lahana ektik. Onların durumuna bakacağız. Kışlık sebzede satış olana kadar hiçbir şey belli olmuyor. Bu yıl 35 dönüm karnabahar ektim. Geçen sene kırmızı lahana ekmiştim, hiç para etmeyince ızgara vurup, tarlaya gömdüm" dedi.

"Kışlık sezonun da iyi geçmesini ümit ediyoruz"

Yazlık ürünler gibi kışlık ürünlerin de para etmesini beklediklerini dile getiren çiftçi Ragıp Gündüz, "Yazın karpuz, biber, kavun ektik. Kış sezonu için ise kırmızı lahana, pırasa, beyaz lahana ve karnabahar ektik. Geçen sene kışlık ürünlere ızgara vurduk. Kışlıklar geçen sene ilk başta para etti sonradan piyasa oturdu, alıcı da olmadı. Beklentimiz bu kışlık sezonun iyi geçmesi" diye konuştu.

"Çiftçiliğim ilk yılında karpuz altın çağını yaşadı"

Çiftçiliğe yeni adım atan ve yazlık ürünlerdeki başarısını kışlık sebzelerde de devam ettirmek istediğini söyleyen çiftçi Uluhan Gündüz, "Ömrümde ilk defa bu sene çiftçiliğe soyundum. Yazlık olarak 14 dönüm karpuz ekmiştim. Şansımıza karpuz bu sene altın çağını yaşadı. Yazlık, geçen senelere göre oldukça para etti. Yazlık ürünleri satınca kışlık sebzelere yöneldik. 10 dönüm kırmızı, 4 dönüm de beyaz lahana ektim. İnşallah bu sene geçen seneye göre daha iyi ürün satabiliriz. Çünkü her geçen gün maliyetler artıyor. Bu da çiftçiyi yoruyor. Bu sene yazlık ürünler gibi kışlık ürünlerin de güzel para etmesini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bafra'da geçen yıl 137 bin 500 ton kırmızı lahana, 10 bin 500 ton ıspanak, 75 ton Brüksel lahanası, 30 bin 375 ton pırasa, 140 bin ton beyaz lahana ve 45 bin ton karnabahar üretilmişti.

Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu
Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu
Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu
Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu
Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu
Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu
Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu

Bafra Ovası, Türkiye, Pırasa, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yazlık sebzeden yüzü gülen çiftçinin kışlık umudu - Son Dakika Ekonomi


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