Son Dakika Haberleri: Yazlık sinema "Hababam Sınıfı" ile devam etti
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Yazlık sinema "Hababam Sınıfı" ile devam etti

31 dakika önce

Menteşe Belediyesi'nin yaz ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Yıldızların Altında Yazlık Sinema, Türk Sinemasının klasikleri arasında yer alan "Hababam Sınıfı" filmiyle devam etti.

Yazlık sinema

Ahmet Taner Kışlalı parkında düzenlenen açık hava sineması film gösterimine aileleri ile gelen vatandaşlara, belediye tarafından ücretsiz mısır, gazoz, çay ve kahve ikram edildi.

Her yaştan Menteşelilerin yoğun katılım gösterdiği film gösterimine, 2 bine yakın vatandaş katıldı.

Yazlık sinema etkinliğine katılarak vatandaşlar ile bir arada filmi izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yazlık sinema toplumsal hafızamızda yer eden önemli bir sosyal etkinliktir. Bizde tarihimize yerleşen, her yaşa hitap eden bu etkinliğimizi yeniden hayata geçirdik. Halkımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Halkımıza dokunan sosyal projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Ahmet Taner, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:23 Kaynak: Bültenler
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