Yazlık Tahıl Üretimi İçin Çalışmalar Var Gücüyle Sürüyor - Son Dakika
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Yazlık Tahıl Üretimi İçin Çalışmalar Var Gücüyle Sürüyor

23.03.2022 18:47
Yazlık Tahıl Üretimi İçin Çalışmalar Var Gücüyle Sürüyor

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) — Bu hamle, Çin'in geçen yıl ekim döneminde meydana gelen sonbahar selleri nedeniyle sektördeki mücadeleler ve zorluklar karşısında yazlık tahıl hasadını güvenceye alma çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. Bu yılki hükümet çalışma raporuna göre Çin, 2022 yılı tahıl üretiminin 650 milyar kilogramın üzerinde kalmasını sağlamayı hedefliyor. Geçen yıl nadir görülen sonbahar selleri […]

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) — Bu hamle, Çin'in geçen yıl ekim döneminde meydana gelen sonbahar selleri nedeniyle sektördeki mücadeleler ve zorluklar karşısında yazlık tahıl hasadını güvenceye alma çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. Bu yılki hükümet çalışma raporuna göre Çin, 2022 yılı tahıl üretiminin 650 milyar kilogramın üzerinde kalmasını sağlamayı hedefliyor. Geçen yıl nadir görülen sonbahar selleri nedeniyle çiftçiler, Hebei, Shanxi, Shandong, Henan ve Shaanxi eyaletlerinde, ülkenin buğday ekim alanının üçte birini oluşturan 7,33 milyon hektarlık alana buğday ekimini erteledi. Ülke bu durumla başa çıkmak ve tahıl üretimini garantiye almak için sektöre yaptığı mali yardımları artırdı.

Geçen yıl merkezi hükümet, tahıl hasadı ve ekimi için beş eyalette bir seferliğine 1,4 milyar yuan (yaklaşık 219,9 milyon ABD doları) afet yardımı fonlarını tahsis ederken, bu ayın başlarında buğday üretimi için toplam 1,6 milyar yuan sübvansiyon sağlandı. Çin, tahıl yetiştiricilerini artan tarım malzemeleri fiyatlarından korumak amacıyla da merkezi hükümet bütçesinden aralarında çiftçiler, aile çiftlikleri, çiftçi kooperatifleri, tarım işletmeleri ve ilgili kuruluşların bulunduğu tahıl üreticilerine 20 milyar yuan sağladı. Bu arada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kışlık buğday üreten eyaletlere teknik destek sunmak üzere 11 çalışma grubu görevlendirdi.

Modern makineler bu yıl bahar tarımında önemli bir rol oynayacak. 22 milyondan fazla traktör, ekim makinesi, pirinç ekim makineleri ve diğer tarım ekipmanlarının tarımsal verimliliği artırmak için kullanılması bekleniyor. Bakanlık ayrıca çiftçilere, çiftçilik becerileri konusunda eğitim sağladı ve 2.952 çevrimiçi eğitim kursunun yanı sıra 3 milyondan fazla broşür hazırladı. Çeşitli çalışmalar yoluyla, Çin'de gerekli standardı karşılayan kışlık buğday fidelerinin oranı yüzde 80,8'e ulaştı ve kış öncesine göre 10,3 puan arttı.

Bununla birlikte bakanlık yetkilisi Pan Wenbo, buğday mahsulünün aralarında sıcaklık düşüşü, kar yağışı, kuraklık, haşereler ve mahsul hastalıklarının bulunduğu zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Olası kötü hava koşullarıyla başa çıkmak için planlar yapan bakanlık, bölgelerden de uygun hazırlıklar yapmalarını istedi. Pan, "Bereketli bir yazlık tahıl hasadı görene kadar asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 23 Mart, Hükümet, Ekim, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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