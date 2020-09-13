Son dakika haberleri | YAZLIKÇILAR KORONAVİRÜS KORKUSUNDAN TATİLLERİNİ UZATIYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri | YAZLIKÇILAR KORONAVİRÜS KORKUSUNDAN TATİLLERİNİ UZATIYOR

Son dakika gündem haberine göre Sosyal mesafeye dikkat etmek daha kolay-En azından toplu taşımaya binmek zorunda değilizHaber- Kamera Burçak BOZKUŞ - Kubilay ÖZEV Kumburgaz'da koronavirüs salgınından korunmak isteyen yazlıkçılar, bu yıl tatillerini uzatıp evlerine dönmedi.

Son dakika haberleri | YAZLIKÇILAR KORONAVİRÜS KORKUSUNDAN TATİLLERİNİ UZATIYOR, System.String[]

Sosyal mesafeye dikkat etmek daha kolay

-En azından toplu taşımaya binmek zorunda değiliz

Haber- Kamera Burçak BOZKUŞ - Kubilay ÖZEV

Kumburgaz'da koronavirüs salgınından korunmak isteyen yazlıkçılar, bu yıl tatillerini uzatıp evlerine dönmedi. Şehir merkezlerinde koronavirüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu söyleyen yazlıkçılar, bu yıl tüm kışı yazlıklarında geçirmeyi planlıyor.

Kumburgaz'daki tatil siteleri en yoğun eylül ayını yaşıyor. Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler yazlık evlerine yerleşti. Her yıl sessizlik yaşanan tatil siteleri, bu yıl koronavirüsten kaçanlara ev sahipliği yapıyor. Yazlıkçılar, virüs korkusu nedeniyle dönmeyi düşünmüyor. Evlerinde ve bahçelerinde zaman geçiren yazlıkçılar, zaman zaman kendi aralarında sosyal mesafeyi ayarlayarak sohbet ediyor. İstanbul'da virüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu düşünen vatandaşlar, kışı da yazlıklarında geçirmeyi planlıyor.

KIŞI DA BURADA GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle tatillerini uzatanlar, bu bölgeleri şehir kalabalığından uzak olması nedeniyle daha güvenli bulduklarını söylüyor. Tatili mecburen uzattıklarını söyleyen Özlem Mutlu, Evet eylül ortası ama biz mecbur hala buradayız. Ekime kadar hatta bu kışı bile burada geçirebiliriz. Korona çok yaygınlaştı. Çok kalabalık. Avcılar'da da çok yaygın diye duyumlar alıyoruz. Orada bir markete bile çıkamıyorum ben. Oksijen alamıyorum. En azından burada balkonumda oturuyorum. Burası sakin şu anda daha da sakinleşti zaten. Korkumuz daha az burada açıkçası. Burada kendimizi korumaya aldık biz. Durumumuz yasaklara da bağlı. Yasaklar geri gelirse buraya elektrikli ısıtıcı falan getireceğiz. Buradan hiç gitmeyi düşünmüyoruz dedi.

'BURADA ÇOK RAHAT SOSYAL MESAFE KORUNABİLİYOR

Her yıl okullar açıldığı için dönmek zorunda olduklarını söyleyen Kumburgaz'daki bir tatil sitesi sakini Melek Kos ise bu yıl dönmekten korktuğunu dile getirdi. Kos, Merter'de oturuyorum. Bu sene çocuğun kaydını yaptık geri geldik buraya. Çünkü her şey muallakta zaten. Korku var tabii. Annemler Avcılar'da oturuyor o taraf olsun, ben Merter'de oturuyorum Güngören, Bağcılar, Esenler buraları duyuyoruz çok fazla vaka var kıpkırmızı her yer. Denizimiz boş, hafta sonu olmasına rağmen hiç kimse olmuyor. Burada çok rahat sosyal mesafe korunabiliyor. Oralarda bir markete giriyoruz kalabalık ama mecburuz. Ama burada öyle bir şey yok. Buradaki marketler de çok sıkı önlem alıyorlar. Korkudan dönmek istemiyoruz tabii. Yani çıkmasak bile balkonumuzda denize nazır oturmak bile bize yetiyor. Öbür türlü kapanıp kalıyoruz zaten eskisi gibi bir yerlere gidemediğimiz için diye konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ DAHA TEDİRGİN

Çocuklu ailelerle birlikte özellikle 65 yaş üstündekiler de koronavirüs korkusundan şehir merkezlerine dönmek istemediklerini söylüyor. İstanbul bizim için tehlike diyen 79 yaşındaki Türkan Danagöz, Geri dönmeyi düşünmüyoruz valla. Kışa doğru anca herhalde. Çekiniyoruz yani her şeye korkuyor artık insan. Salgın büyük. Çok insanlar öldü. Biz de korkumuzdan burada kaldık diye konuştu.

KORONADAN DOLAYI BURADAYIZ

Yazlık bölgelerinin İstanbul'a göre daha boş olduğu için güvenli bulduklarını söyleyen Seval Yıldırım ise, Okullar açılmadı. Korona var. Burası daha boş. Avcılar kalabalık bir yer. O yüzden buradayız. Dönüş ekim gibi ama vakalar çok fazla artarsa ve okullar açılmazsa yine buradayız. Normalde eylül başı gibi dönüyorduk. Şimdi koronadan dolayı buradayız. Tedirginiz tabii hastalık yani çoluk çocuğumuz var. Korkuyoruz dedi.

6 AYDIR KORKUMDAN İSTANBUL'A İNEMİYORUM

Salgın sürecini yazlık evinde geçirdiğini söyleyen Tezcan Gültepe de İstanbul'a dönüş korkusu tabii ki var. Toplu taşıma, marketler kalabalık. Buradaki sosyal mesafeyi orada korumak pek mümkün gözükmüyor. O yüzden havalar müsaade ettikçe yazlıkta kalmak daha mantıklı geliyor bize. Biz nisan başı gibi geldik zaten. 5-6 aydır inmiyorum İstanbul'a. Burada kurallara uymak daha kolay. Oraya gitsek toplu taşımaya binmeye mecburuz. Burada öyle bir dert yok şeklinde konuştu.

BU MEKAN BU TARİHTE İLK KEZ DOLU

Kumburgaz sahilde 7 senedir mekan işletmeciliği yapan Bülent Güven de her yıl Eylül ayında sezonu kapattıklarını ancak bu yıl mekanın dolu olduğunu söylüyor. Güven, Her yıl bu dönem buralar boştu. Bu kadar müşterimiz yoktu. Sezon bizim için biterdi. Şimdi korkudan dönemeyenler var. Bunları söyleyen müşterilerimiz de var. İstanbul tarafı yoğun olduğu için vakalar yüksek olduğu için o taraflarda bulunmuyorlar. Buradaki yazlıklarına geliyorlar ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Kumburgaz, İstanbul, Kamera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | YAZLIKÇILAR KORONAVİRÜS KORKUSUNDAN TATİLLERİNİ UZATIYOR - Son Dakika

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