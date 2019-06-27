Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta şezlong gerginliği: Uzman çavuş yaralandı
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Ayvalık'ta şezlong gerginliği: Uzman çavuş yaralandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahile koydukları şezlong ve şemsiyelerin belediye ekiplerince kaldırılmasına tepki gösteren yazlıkçılar, yol kapatma eylemi yaptı.

Ayvalık'ta şezlong gerginliği: Uzman çavuş yaralandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahile koydukları şezlong ve şemsiyelerin belediye ekiplerince kaldırılmasına tepki gösteren yazlıkçılar, yol kapatma eylemi yaptı.

Küçükköy Mahallesi sınırları içinde kalan dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda, çevredeki yazlıkçıların kumsala daimi olarak koydukları şezlong ve şemsiyeler, Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Protesto amacıyla toplanan tatilciler, Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapattı. İhbar üzerine, bölgeye gelen jandarma ekipleri duruma müdahale etti. Bu sırada bazı araç sürücüleri ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı.

YAZLIKÇILAR EYLEMİ BİTİRDİ

Bir araç sürücüsü, geri manevra yaparken Jandarma Uzman Çavuş Umut Yavuz'a çarptı. Hafif yaralanan Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Atatürk Bulvarı'na gelen zabıta ekipleri, protestoculara, şezlong ve şemsiyelerin şikayetler doğrultusunda kaldırıldığını anlattı.

Yazlıkçılar, zabıta ekipleriyle bir süre görüştükten sonra eylemi bitirdi.

Öte yandan, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, bacağından yaralanan Uzman Çavuş Umut Yavuz'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:12 Kaynak: AA
Balıkesir, Şemsi Tebrizi, Ayvalık, 3. Sayfa, Güncel
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