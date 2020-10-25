Yazlıkçıların sokağa terk ettikleri hayvanlara belediye sahip çıktı - Son Dakika

Çanakkale'nin Geyikli beldesinde sahipleri tarafından sokağa terk edilen köpek ve kedilere belediye bünyesindeki barınma evi kapılarını açtı.

Her yaz binlerce tatilciye ev sahipliği yapan Geyikli'de bu yıl da onlarca evcil hayvan memleketlerine dönen yazlıkçılar tarafından sokağa terk edildi. Sokakta yaşayan hayvanlara bir de terk edilen kedi ve köpekler eklenince beldede gündem başıboş sokak hayvanları oldu.

Yaklaşık bir yıl önce eski Jandarma karakol binasını Barınma Evi olarak hizmete sokan Geyikli Belediyesi kısıtlı olanaklarına rağmen sokak hayvanlarına ulaşmaya ve bakımlarını sağlamaya çalışıyor.

Geyikli'de yaşanan sorunun yazlıkçılar ve hayvanlarını beldeye bırakan vatandaşlardan kaynaklandığını belirten Geyikli Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Veteriner Hekim Fatma Kaya Bulut "Sezonda gelince alıp, yaz boyunca yürüyüş yaptıkları, denize girdikleri, eğlendikleri özellikle küçük hayvanları daha sonra bırakma eğilimine giriyorlar. Bizim burada o şekilde çok fazla hayvanımız var"dedi.

Farklı bölgelerden gelen vatandaşların da köpeklerini Geyikli sokaklarına bıraktıklarını kaydeden Veteriner Hekim Fatma Kaya Bulut " Bizim bunların takibini yapmamız günlerimizi alabiliyor. Bazen hayvanı bulmamız uzun zaman alabiliyor. Tek bir ricam var öncelikle bize uğramaları, hayvanla ilgili gerekli bilgileri kayıt altına alıp bizim uygun gördüğümüz alanlara bırakmaları. Böylece biz de bu hayvanların bakımlarını ve beslenmelerini gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

Hayvanseverlere de bir çağrıda bulunan Bulut, "Herkese sesleniyoruz, yüreğinde merhamet olan, evinde misafir isteyen küçük bir dost isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Eminimki hepinize uygun, hepinizin enerjisinin tutacağı hayvan vardır. Bir dolaşın, bir bakın, bir görün onları. Hepsine yuva açalım hep birlikte onları sokaktan kurtaralım" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Ata Demirer hayvan barınağını ziyaret etmiş ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sahiplenme çağrısında bulunmuştu. - ÇANAKKALE