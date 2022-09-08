YAZLIKTA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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YAZLIKTA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

08.09.2022 16:41

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilindeki bir yazlığın teras katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilindeki bir yazlığın teras katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, Erikli köyü sahiilindeki Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir yazlığın teras katında çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı ve teras katını sardı. Çevredeki vatandaşlar panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımı ve itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu yazlıkta büyük çapta hasar meydana geldi. Daha sonra olay yerine gelen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: DHA

Saros Körfezi, Erikli, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAZLIKTA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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