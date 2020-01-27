Yazmacılar hanı esnafı için yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazmacılar hanı esnafı için yardım kampanyası - Son Dakika

Yazmacılar hanı esnafı için yardım kampanyası

6 saat önce

Tokat'ta çıkan yangında büyük hasar gören yazmacılar hanı esnafı için yardım kampanyası başlatıldı.

Yazmacılar hanı esnafı için yardım kampanyası, System.String[]

Tokat'ta çıkan yangında büyük hasar gören yazmacılar hanı esnafı için yardım kampanyası başlatıldı.


Tokat Yazmacılar Hanında yaklaşık bir hafta önce meydana gelen yangında 22 iş yerinde faaliyet gösteren esnaf büyük oranda zarar gördü. Esnafların yaralarının sarılması adına STK'lar tarafından oluşturulan komisyon tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, 22 dükkan ile 17 iş yerinin önemli ölçüde yangından zarar gördüğünü, bu anlamda başlatılan yardım kampanyasına destek beklediklerini dile getirdi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ise 19 Ocak 2020 sabahı meydana gelen yangının bin yıllık değerin olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Gerek şehir içinden gerekse il dışından arayan yardım etmek isteyen birçok kişinin yardım edebilmesi amacıyla başlatılan yardım kampanyası esnafın yaralarını sarma anlamında önemli. Elazığ ve Malatya depremi sonrası ortaya çıkan yardımseverlik ruhunun Tokat Yazmacılar Hanı esnafına da yansıması için kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Tokat Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Fehmi Çankaya ise yapılacak olan desteklerle Yazmacılar Hanının küllerinden yeniden doğacağını söyledi. Yazmacılar Dernek Başkan Yardımcısı Yunis Gökyıldız ise hanı yeninden canlandırarak Yazmacılık sanatını gelecek nesillere aktarmayı arzu ettiklerini kaydetti. - TOKAT

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
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