YBD'den "iddialara" yönelik açıklama

Yargıda Birlik Derneği (YBD) tarafından, son zamanlarda bazı basın yayın organlarında, yargı kurumları hakkında, hakkaniyet ölçüleri ile bağdaşmayan asılsız ithamlarda bulunulduğu belirtildi.

YBD'den bazı basın yayın organlarında yargı kurumları hakkında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yargı kurumlarının, suç örgütleriyle terörle ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele sürecinde takdire şayan bir mücadele örneği sergilediğine işaret edilerek, "Yargı kurumlarımız, hain darbe girişimi sonrasında, devletin kılcal damarlarına kadar yerleşen terör örgütü mensuplarının tespiti ve cezalandırılmasında, hukuk ölçüleri içerisinde sergilediği gayret ve hassasiyet, vicdan sahibi tüm kamuoyu mensuplarının takdir ve iltifatına nail olmuştur. " ifadeleri kullanıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, yargı kurumları hakkındaki hakkaniyet ölçüleri ile bağdaşmayan asılsız itham ve iddiaların bilgi ve belgeye dayanmadığı vurgulanan açıklamada, bu çabaların sürdürülen mücadeleyi sekteye uğratamayacağı aktarıldı.

Yargı çalışanlarının aklı ve vicdanı hür bir şekilde adalet hizmeti sunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hukuk standartlarını daha da yükseltmek adına gecesini gündüzüne katarak yılmadan çalışan yargı teşkilatının, fedakar çalışmalarını karalamaya ve olumsuz algı yaratmaya yönelik art niyetli çabalara karşı, mücadele azmini daha da kuvvetlendireceği dikkatten kaçırılmamalıdır.

YBD olarak, adaletin tecellisi adına yargı kurumlarının, bugüne kadar gösterdiği gayret ve çalışmaların ve hukuk dünyamızda ortaya çıkan her türlü gelişmenin yüksek adalet değerleri uğrunda takipçisi olacağımızı, yargı ve adalet adına olumlu gelişmeleri desteklerken, olumsuz uygulamaları eleştirmekten çekinmeyeceğimizi, yargının sorun ve çözüm önerilerini her platformda dile getirip sonuç alana kadar ısrarla takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."