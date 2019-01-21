Son Dakika Haberleri: YD-ÜFE, 2018'de yüzde 33 arttı

YD-ÜFE, 2018'de yüzde 33 arttı

1 saat önce

Aralık ayında yüzde 1,32 düşen yurt dışı üretici fiyat endeksi, 2018 genelinde yüzde 33 artış gösterdi.

YD-ÜFE, 2018'de yüzde 33 arttı, System.String[]
Aralık ayında yüzde 1,32 düşen yurt dışı üretici fiyat endeksi, 2018 genelinde yüzde 33 artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:20 

Ekonomi
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