YD-ÜFE, 2018'de yüzde 33 arttı
1 saat önce
Aralık ayında yüzde 1,32 düşen yurt dışı üretici fiyat endeksi, 2018 genelinde yüzde 33 artış gösterdi.
Aralık ayında yüzde 1,32 düşen yurt dışı üretici fiyat endeksi, 2018 genelinde yüzde 33 artış gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:20
Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
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