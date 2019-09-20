YD-ÜFE, ağustosta yüzde 1,41 geriledi
5 dakika önce
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,41 düşüş gösterdi.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,41 düşüş gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:25
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