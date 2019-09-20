Son Dakika Haberleri: YD-ÜFE, ağustosta yüzde 1,41 geriledi
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YD-ÜFE, ağustosta yüzde 1,41 geriledi

5 dakika önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,41 düşüş gösterdi.

YD-ÜFE, ağustosta yüzde 1,41 geriledi, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,41 düşüş gösterdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:25 
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