Son Dakika Haberleri: YD-ÜFE ekimde aylık bazda arttı, yıllık bazda geriledi
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YD-ÜFE ekimde aylık bazda arttı, yıllık bazda geriledi

6 saat önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,17 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,88 geriledi.

YD-ÜFE ekimde aylık bazda arttı, yıllık bazda geriledi, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,17 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,88 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,49, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,32 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,88 geriledi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,81, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,18 artış görüldü.

En fazla artış tütün ürünlerinde

Ekimde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9,58 ile tütün ürünleri, yüzde 3,07 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,53 ile makine ve ekipmanlar sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki aya göre endeksin en fazla düştüğü alt sektörler ise yüzde 0,28 ile metal cevherleri, yüzde 0,17 ile mamul eşyalar, yüzde 0,06 ile ana metaller oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ekimde en fazla aylık artış sermaye mallarında görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

 Mart

Nisan

 Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

 0,26

 0,47

 0,15

 -0,92

 1,16

 3,90

 1,77

 2,17

 3,07

-0,64

 0,95

 2,85

2014

 5,73

 0,07

 0,18

 -3,21

 -1,62

 0,53

 0,62

 1,17

 0,31

 0,60

 -1,84

 0,32

2015

-1,49

 3,35

 2,09

 2,01

 1,52

 1,49

 -1,28

 4,69

 3,94

-2,07

 -3,85

 0,36

2016

 1,55

 -0,85

-0,73

 -0,45

 3,02

 -0,45

 0,59

 0,88

 0,06

 2,82

 5,04

 5,22

2017

 7,25

 -0,93

 0,48

 0,04

 -0,88

 -0,14

 2,24

 0,87

 0,12

 4,26

 5,22

-0,01

2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32

2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33

 - 1,41 0,82 1,17
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

-1,13

1,40

0,01

-0,60

0,82

5,52

8,65

11,12

12,25

10,72

13,97

16,15

2014

22,48

21,99

22,03

19,20

15,93

12,17

10,90

9,82

6,88

8,20

5,21

2,63

2015

-4,38

-1,24

0,64

6,07

9,46

10,51

8,42

12,20

16,26

13,17

10,86

10,90

2016

14,32

9,66

6,64

4,06

 5,60

 3,58

5,53

1,69

-2,10

 2,80

 12,30

17,73

2017

24,34

 24,24

25,76

 26,38

 21,60

 21,98

23,99

23,98

24,05

25,78

 26,01

 19,75
2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45
2019 35,35 30,71 32,2433,43 30,66 22,23 16,32-2,94 -11,15-2,88

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:28 Kaynak: AA
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