Yd-Üfe Ocak'ta Arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi ocak ayında aylık yüzde 1,83 arttı.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi ocak ayında aylık yüzde 1,83 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,57 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,15, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,85 artış olarak gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE MÜSTAHZARLARINDA GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 14,95 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,80 ile içecekler, yüzde 4,35 ile deri ve ilgili ürünler sektöründe gerçekleşti.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK ARTIŞ ENERJİ MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ocak ayında en fazla aylık artış enerji mallarında ve en fazla yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.



(İHA)

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