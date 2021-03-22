YD-ÜFE yıllık yüzde 28,27 arttı, aylık yüzde 2,46 azaldı - Son Dakika

YD-ÜFE yıllık yüzde 28,27 arttı, aylık yüzde 2,46 azaldı

22.03.2021 10:20
YD-ÜFE yıllık yüzde 28,27 arttı, aylık yüzde 2,46 azaldı, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Şubat ayında yıllık yüzde 28,27 arttı, aylık yüzde 2,46 azaldı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Şubat ayında yıllık yüzde 28,27 arttı, aylık yüzde 2,46 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE (2010=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,79 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 28,29 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 26,49, imalatta yüzde 28,29 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 31,02, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,11, dayanıksız tüketim malında yüzde 26,02, enerjide yüzde 8,42, sermaye malında yüzde 25,35 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 2,45 AZALDI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,76, imalatta yüzde 2,45 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,81, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,27 azalış, enerjide yüzde 6,51 artış, sermaye malında yüzde 3,82 azalış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 8,42 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,42 ile, diğer ulaşım araçları yüzde 15,76 ile, içecekler yüzde 17,23 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık ana metaller yüzde 40,62, metal cevherleri yüzde 31,37, diğer mamul eşyalar yüzde 30,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 5,34 İLE DİĞER MAMUL EŞYALAR ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden diğer mamul eşyalarda yüzde 5,34, tütün ürünlerinde yüzde 4,69, diğer ulaşım araçlarında yüzde 4,34 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 6,51 ile endeksin arttığı tek alt sektör oldu.

(İHA)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YD-ÜFE yıllık yüzde 28,27 arttı, aylık yüzde 2,46 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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