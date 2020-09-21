YD-ÜFE yıllık yüzde 30,23, aylık yüzde 7,46 arttı - Son Dakika

YD-ÜFE yıllık yüzde 30,23, aylık yüzde 7,46 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 30,23, aylık yüzde 7,46 arttı.

YD-ÜFE yıllık yüzde 30,23, aylık yüzde 7,46 arttı, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 30,23, aylık yüzde 7,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı ağustos ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 7,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,95 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 30,19 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 32,35, imalatta yüzde 30,19 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 28,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 37,83, dayanıksız tüketim malında yüzde 29,33 artış, enerjide yüzde 24,14 azalış, sermaye malında yüzde 35,99 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 7,41 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 10,26, imalatta yüzde 7,41 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 7,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,62, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,89, enerjide yüzde 3,76, sermaye malında yüzde 8,33 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 24,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 24,14 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 58,55, tütün ürünleri yüzde 41,73, metal cevherleri yüzde 37,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış yüzde 3,76 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 3,76, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 4,13, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 4,18 artış gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 15,75, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 8,96, diğer mamul eşyalar yüzde 8,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YD-ÜFE yıllık yüzde 30,23, aylık yüzde 7,46 arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi Son dakika! Bakan Albayrak: Türkiye tarımsal büyümede Avrupa genelinde ikinci oldu Beşiktaş, "Kulüp tarihinin spor aklı en az olan başkanı Çebi'dir" diyen Ahmet Çakar'a dava açtı Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Ayının saldırdığı yaşlı adamı orman işçilerine ait köpek kurtardı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
Eşinin pompalı saldırısı sağ bacağından etti: Silah tutukluk etmese öldürecekti Eşinin pompalı saldırısı sağ bacağından etti: Silah tutukluk etmese öldürecekti         
15:17
Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti         
14:43
Milli eğitim müdürlerinin kafede maskesiz toplantısına para cezası yağdı Milli eğitim müdürlerinin kafede maskesiz toplantısına para cezası yağdı         
14:26
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Ayının saldırdığı yaşlı adamı orman işçilerine ait köpek kurtardı Ayının saldırdığı yaşlı adamı orman işçilerine ait köpek kurtardı         
13:35
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı         
12:38
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi         
11:19
"Karışmayın, aile içi" deyip dinlene dinlene kavga eden kuzenleri kimse ayıramadı         
10:41
Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte         
10:15
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 16:31:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YD-ÜFE yıllık yüzde 30,23, aylık yüzde 7,46 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei