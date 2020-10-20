YD-ÜFE yıllık yüzde 33,15, aylık yüzde 3,08 arttı - Son Dakika

YD-ÜFE yıllık yüzde 33,15, aylık yüzde 3,08 arttı

20.10.2020 10:09
YD-ÜFE yıllık yüzde 33,15, aylık yüzde 3,08 arttı, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 33,15, aylık yüzde 3,08 arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 33,15, aylık yüzde 3,08 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 33,13 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 34,47, imalatta yüzde 33,13 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 32,02, dayanıklı tüketim malında yüzde 39,59, dayanıksız tüketim malında yüzde 32,16 artış, enerjide yüzde 23,23 azalış, sermaye malında yüzde 39,21 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 3,05 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,50, imalatta yüzde 3,05 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,14, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,30, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,12, enerjide yüzde 0,68, sermaye malında yüzde 3,03 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 23,23 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 23,23 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 52,84, tütün ürünleri yüzde 41,22, makine ve ekipmanlar(b.y.s.) yüzde 41,22 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0,68 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 0,68, tütün ürünlerinde yüzde 0,70, diğer mamul eşyalarda yüzde 1,88 artış gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 6,36, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4,39, tekstil ürünleri yüzde 3,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

YD-ÜFE yıllık yüzde 33,15, aylık yüzde 3,08 arttı

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YD-ÜFE yıllık yüzde 33,15, aylık yüzde 3,08 arttı - Son Dakika Ekonomi

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