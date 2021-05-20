TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Nisan'da yıllık yüzde 35.31 arttı - Son Dakika

Yurt dışı üretici fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 7.14 ve yıllık bazda yüzde 35.31 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü yurt dışı üretici fiyatları, yılın ilk dört ayında yüzde 10.76, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29.45 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 36.54, imalatta yüzde 35.29 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarında yurt dışı üretici fiyatları yıllık bazda;ara malında yüzde 40.65, -dayanıklı tüketim malında yüzde 32.83, -dayanıksız tüketim malında yüzde 28.10, enerjide yüzde 209.98, sermaye malında yüzde 25.98 yükseldi.Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 7.29, imalatta yüzde 7.14 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 8.89, dayanıklı tüketim malında yüzde 6.92, dayanıksız tüketim malında yüzde 5.71, enerjide yüzde 7.05, sermaye malında yüzde 6.03 artış olarak gerçekleşti.Yıllık bazda; diğer ulaşım araçları yüzde 17,66, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 19,35, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 20,49 ile yurt dışı üretici fiyatlarının en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 209.98, metal cevherleri yüzde 56.39, ana metaller yüzde 51.60 ile yurt dışı üretici fiyatlarının yıllık bazda en fazla arttığı alt sektörlerdi.Aylık bazda; giyim eşyası yüzde 4.38, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4.65, deri ve ilgili ürünler yüzde 4.75 ile yurt dışı üretici fiyatlarının en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 10.86, fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç yüzde 9.81, ana metaller yüzde 9.13 ile yurt dışı üretici fiyatlarının aylık bazda en çok arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)