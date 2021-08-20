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YD-ÜFE yıllık yüzde 41,89, aylık yüzde 0,34 arttı - Son Dakika

YD-ÜFE yıllık yüzde 41,89, aylık yüzde 0,34 arttı

20.08.2021 10:10
YD-ÜFE yıllık yüzde 41,89, aylık yüzde 0,34 arttı, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 41,89, aylık yüzde 0,34 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 41,89, aylık yüzde 0,34 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,35 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 41,84 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 44,34, imalatta yüzde 41,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 50,16, dayanıklı tüketim malında yüzde 40,52, dayanıksız tüketim malında yüzde 32,11, enerjide yüzde 113,53, sermaye malında yüzde 29,26 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 0,33 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,82, imalatta yüzde 0,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,63, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,72 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,12 azalış, enerjide yüzde 3,28 artış, sermaye malında yüzde 0,80 azalış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 22,03, diğer ulaşım araçları yüzde 23,84, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 26,04 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 113,53, ana metaller yüzde 67,47, metal cevherleri yüzde 65,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 15 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treyler yüzde 1,20, tütün ürünleri yüzde 0,95, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) ve kauçuk ve plastik ürünler yüzde 0,81 ile endekslerin en çok azaldığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,28, ana metaller yüzde 2,22, elektrikli teçhizat yüzde 1,47 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

YD-ÜFE yıllık yüzde 41,89, aylık yüzde 0,34 arttı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YD-ÜFE yıllık yüzde 41,89, aylık yüzde 0,34 arttı - Son Dakika


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