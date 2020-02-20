YD-ÜFE yıllık yüzde 9.53, aylık yüzde 2.39 yükseldi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Ocak ayında, Aralık ayına göre yüzde 2.39, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.53 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 12.39 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi" verilerine göre Ocak'ta, sanayi sektöründe; madencilik ve taşocakçılığı yıllık yüzde 13.66 artarken aylık yüzde 1.37, imalat sanayide de yıllık yüzde 9.43 ve aylık 2.41 arttı.

Ana sanayi gruplarında;

ara malı yıllık yüzde 7.13, aylık yüzde 1.77

dayanıklı tüketim malı yıllık yüzde 15.39, aylık 7.37

dayanıksız tüketim malı yıllık yüzde 9.29, aylık 1.58

sermaye malı yıllık yüzde 10.48, aylık 2.96 arttı.

enerji ise yıllık yüzde 19.02 artarken aylık 0.62 düştü.

YD-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0.59, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 3.24, ana metallerde yüzde 4.99 olarak gerçekleşirken; kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 19.02, diğer mamul eşyalar yüzde 18.89, tütün ürünleri yüzde 17.39 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 0.62 azalırken elektrikli teçhizat yüzde 6.97, diğer mamul eşyalar yüzde 4.11, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 3.83, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)