Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı'nda bebekli, hamile, yaşlı, engelli ve hasta yolculara öncelik sağlayan uygulama başladı.

YDA Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde, havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara öncelik sağlanması amacıyla hayata geçirilen projenin, Türkiye'de ilk defa havalimanlarında uygulanmaya başlandığını söyledi.

"Gizli engelli" misafirlerine de öncelik tanıdıklarını anlatan Ayaz, "Her engel dışarıdan belli olmayabilir. Hareket kabiliyetleri kısıtlı 'gizli engelli' misafirlerimiz, danışma bankolarından temin edebilecekleri özel boyun askılarını kullandıkları takdirde havalimanı ekibimiz her zaman destek olmak için hazır." diye konuştu.

Ayaz, uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması için havalimanı personeline yönelik eğitim seminerleri düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.