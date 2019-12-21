YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Güvenç, Ukrayna gezisini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Güvenç, Ukrayna gezisini değerlendirdi - Son Dakika

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Güvenç, Ukrayna gezisini değerlendirdi

6 saat önce

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, gelecek yıl bölgeyi tercih eden turist sayısında artış beklediklerini belirterek, "Ukrayna dost ve kardeş bir ülke. Önümüzdeki yıl 130 bin Ukraynalı kardeşimizi bölgemizde ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Güvenç, Ukrayna gezisini değerlendirdi, System.String[]

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, gelecek yıl bölgeyi tercih eden turist sayısında artış beklediklerini belirterek, "Ukrayna dost ve kardeş bir ülke. Önümüzdeki yıl 130 bin Ukraynalı kardeşimizi bölgemizde ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Kiev'de Türkiye ve Ukrayna'nın turizm alanındaki çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi.

Dalaman'a gelen Ukraynalı turist sayısındaki artışa dikkati çeken Güvenç, "Ukrayna dost ve kardeş bir ülke. Önümüzdeki sene 130 bin Ukraynalı kardeşimizi bölgemizde ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

Ukrayna ile Türkiye arasında yakın ilişkiler bulunduğuna dikkati çeken Güvenç, önümüzdeki yıl Ukrayna'dan daha fazla turist gelebileceğini kaydetti.

Ukrayna Havalimanları Birliği ile Ukrayna Ulaştırma Bakanlığının düzenlediği havalimanlarının geleceğiyle ilgili toplantıya davet edildiklerini anlatan Güvenç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin himaye ve desteğiyle Ukrayna'da "Dalaman bölgesi manzaralı yağlı boya tablolar yarışması" düzenlendiğini, yarışmaya katılan ressamların eserlerinin yıl boyunca havalimanında sergileneceğini aktardı.

Hamdi Güvenç, Ukraynalı gazetecileri bölgenin tanıtımı için Dalaman'a davet ettiklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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