YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması
6 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre, adaylar, 1 Aralık'ta uygulanacak sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
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