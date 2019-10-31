Son Dakika Haberleri: YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması
Son Dakika Güncel YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

YDS adaylarına

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, adaylar, 1 Aralık'ta uygulanacak sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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