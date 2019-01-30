YDS başvuruları başladı
55 dakika önce
Adaylar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvurularını 6 Şubat'a kadar yapabilecek.
Adaylar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvurularını 6 Şubat'a kadar yapabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:10
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