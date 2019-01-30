Son Dakika Haberleri: YDS başvuruları başladı

YDS başvuruları başladı

55 dakika önce

Adaylar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvurularını 6 Şubat'a kadar yapabilecek.

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Adaylar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvurularını 6 Şubat'a kadar yapabilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:10 

Ekonomi
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