Son Dakika Haberleri: YDS başvuruları bugün sona erecek
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YDS başvuruları bugün sona erecek

2 saat önce

ÖSYM tarafından 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün sona erecek.

YDS başvuruları bugün sona erecek, System.String[]
ÖSYM tarafından 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün sona erecek.
Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:17 
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