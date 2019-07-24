YDS başvuruları bugün sona erecek
2 saat önce
ÖSYM tarafından 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün sona erecek.
ÖSYM tarafından 8 Eylül
'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:17
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