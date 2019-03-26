Yds Cevap Anahtarları Açıklandı
1 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 24 Mart Pazar günü düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/1) cevap anahtarları internetten erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 24 Mart Pazar günü düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/1) cevap anahtarları internetten erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS'nin temel soru kitapçıkları, adayların inceleme yapabilmesi için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlandı.
Sınava katılan adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.
2019-YDS/1 Sınavı, 25 farklı dilde düzenlenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:40 Kaynak: AA
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