19 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/8 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden 17 Haziran 2021 tarihinde saat 14. 00'ten itibaren T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
19 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/8 İngilizce için adaylar, saat 13. 30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Temel Kurallar
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Yds: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - Son Dakika