11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2021 tarihinde saat 18. 00'de ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça) Sınav Sonuçları
Temel Soru Kitapçığı (%10)
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - Son Dakika