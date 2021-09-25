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YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - Son Dakika

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

25.09.2021 21:00
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

25 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

25 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 25 Eylül 2021 tarihinde saat 19. 00'da ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

e-YDS 2021/12 (İngilizce) Sınav Sonuçları

Temel Soru Kitapçığı (%10)

YORUMLAR
500

sınav sonuçları, İngilizce, Eylül, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - Son Dakika
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