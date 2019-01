Ydü 2018 Yılında Bin 200 Yayın Yaparak İlk 10'a Girdi

YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) öğretim üyelerinin, 2018 yılında Web of Science ve Scopus'ta uluslararası indekslerde taranan dergilerde bin 200'ün üzerinde bilimsel yayın yaptığı açıklandı. YDÜ bu rakamlarla Türkiye 'deki üniversiteler arasında ilk 10, öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın başına ise ilk 5 arasında yer aldı.YDÜ'den yapılan açıklamada, tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara on binlerce makale sunan Web of Science ve Scopus'ta taranan dergilerde, YDÜ öğretim elemanlarının 2018 yılında yayınladığı bin 200'ün üzerinde yayın sayısı ile Türkiye'deki vakıf ve devlet üniversiteleri arasında ilk 10, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre de ilk 5 içerisine girdiği belirtildi. YDÜ öğretim elemanları tarafından üretilen bilimsel yayınların yüzde 86,5'i orijinal araştırma niteliği taşıyor."DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ REKABETTE ÜST SIRALARA TIRMANDIK"Küreselleşen dünyaya ayak uydurabilmek için üniversitelerin sürekli kendini yenilemesi ve AR-GE faaliyetlerinde bulunması gerektiğini söyleyen YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel , bilim ve teknoloji alanında gelişmişliğin temel göstergelerinden birinin de uluslararası bilimsel yayınlar olduğunu söyledi.Öğretim elemanlarını tebrik eden Doç. Dr. Günsel, "Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altındaki akademisyenlerin uluslararası hakemli yayınlarda çıkan eserlerini uluslararası kurallara uygun şekilde hazırlıyor. Özverili çalışmalar sonucu elde edilen bu başarı, uluslararası bilimsel nitelikli yayın sayılarımızın artırılarak dünya üniversiteleri arasındaki rekabette üst sıralara tırmandığımızı da gösteriyor" dedi.HARVARD VE OXFORD'LA ORTAK PROJELER YÜRÜTÜYORLARYDÜ, 2018 yılında 9'u uluslararası olmak üzere katıldığı 11 kongrede toplamda 14 en iyi araştırma ödülü kazandı. Eğitim-öğretim ve araştırmada üniversiteler arasında ön sıralarda yer alan YDÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (YDÜ-BAP) bünyesinde prestijli üniversiteler arasında yer alan Harvard, Oxford ve Exeter gibi üniversiteler ile de eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yürütüyor. BAP destekli yürütülen 176 proje ise üniversitenin öz kaynakları ile sağlanıyor.YDÜ, ayrıca son bir ay içerisinde eczacılık, tıp ve mühendislik alanında 3 patent başvurusunda bulundu. Hayata geçirilen Teknoloji Transfer Şirketi sayesinde, 4'üncü nesil üniversite olma alt yapısını sağlayan akademik çalışmaların ürüne dönüşmesinde hakların korunma altına alınmasını sağlarken, bu vizyonla üretilen akademik birikimin sanayiye entegre edilerek ticarileştirilmesini de amaçlıyor. - Lefkoşa