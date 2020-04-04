YDU alternatif solunum cihazı üretti - Son Dakika
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YDU alternatif solunum cihazı üretti

6 saat önce

Covid-19'la mücadelede, solunum destek cihazları diğer adıyla ventilatörlerin en önemli silah haline geldiği günümüzde, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi, hastaların solunumunu destekleyecek alternatif cihaz üretti.

YDU alternatif solunum cihazı üretti, System.String[]

Covid-19'la mücadelede, solunum destek cihazları diğer adıyla ventilatörlerin en önemli silah haline geldiği günümüzde, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi, hastaların solunumunu destekleyecek alternatif cihaz üretti.


Covid-19'un bugüne kadar aşısı ve ilacı bulunamamış, piyasada var olan ilaçlarla hasta özelinde alternatif tedavi protokolleri uygulanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte durumu ağır seyreden her hastayı hayata bağlamada solunum destek cihazlarına ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kuruluşların dev şirketlere daha fazla solunum cihazı üretimi için çağrıda bulunduğu günümüzde Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi, hastalara solunum desteği sağlayacak alternatif cihaz yanında sağlık kurumlarındaki cihazların birden fazla hastada kullanımını mümkün kılacak ara bağlantı ve aparatlar da üretti.


Ayrıca var olan solunum cihazlarının birden fazla hastada kullanımını mümkün kılacak ara bağlantı ve aparatların da üretimini tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Covid-19 ile mücadelede gerekli tüm tedbirleri almak için çalışmaya devam ettiklerini, solunum desteği sağlayacak alternatif cihazın seri üretim aşamasına geldiğini bildirdi.


"Seri üretim aşamasına gelindi"


İnovasyon Merkezi'nde devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, solunum desteği sağlayacak alternatif cihaz ile ilgili testlerin tamamlanarak, seri üretim aşamasına gelindiğini bildirdi. İrfan Suat Günsel, alternatif cihaz üretiminin yanı sıra ülkemizdeki sağlık kurumlarında kullanılmakta olan solunum destek cihazlarının sayısını da geliştirilen ara bağlantı ve aparatlar sayesinde en az iki katına çıkarabileceklerini kaydetti.


"Covid-19 ile mücadelede gerekli tüm tedbirleri almak için çalışıyoruz"


ABD'de Ford ve General Motors gibi devlerin solunum destek cihazı üretimine geçeceklerini açıkladıkları şu günlerde, Covid-19 salgınına karşı tedbirli olmak amacıyla çalıştıklarını belirten Günsel, açıklamalarına şöyle devam etti:


"Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile üniversite hastanelerimizin doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekiplerimiz, 3D Laboratuvarı ve mühendislerimiz, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir çalışma içine girmişlerdir. Yapılan çalışmalar neticesinde; Solunum desteğinin hayati olduğu Covid-19 tedavi sürecinde kullanılması amacıyla, mühendislerimiz tarafından hastaların solunumunu destekleyecek alternatif bir cihaz tasarlanmış, geliştirilmiş ve seri üretime geçme aşamasına gelinmiştir."


Geçtiğimiz hafta Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuvarlarında özellikle sağlık çalışanlarının kullanımına yönelik koruyucu yüz siperi üretimine de geçildiğini de hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, seri üretim ve dağıtımının ihtiyaç duyan tüm merkez ve kurumlara yapılmaya devam edildiğini, ayrıca koruyucu ekipman kapsamında N95 muadili filtreli maske tasarımının da tamamlanmış olup, üretim için hazırlık aşamasına gelindiğini bildirdi.


Dünyada, İtalya ve İspanya'da örnekleri yaşanan, sağlık çalışanlarının solunum cihazına bağlanması gereken hastalar arasında doğru seçimi yapmak zorunda kalmalarına neden olan cihaz yetersizliğini giderme sorumluluğunu üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi, ürettiği alternatif solunum cihazı ve mekanizmalarla birçok hastaya rahat nefes aldıracak. - İSTANBUL

Koronavirüs, Suat Günsel, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:10 Kaynak: İHA

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