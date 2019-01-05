Son Dakika Haberleri: Ydü 'Kanserle Mücadelede Biz de Varız' Dedi

Ydü 'Kanserle Mücadelede Biz de Varız' Dedi

1 saat önce

YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına 'Kanserle Mücadelede Biz de Varız' sloganı ile kermes düzenlendi.

Ydü 'Kanserle Mücadelede Biz de Varız' Dedi, System.String[]
YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına 'Kanserle Mücadelede Biz de Varız' sloganı ile  kermes düzenlendi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen kermeste, YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu ürünlerin satışı gerçekleşti. Bölüm öğrencileri öğretim elemanlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Kermeste yapılan satışlar sonucunda elde edilen tüm gelir Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlandı.

Kermese destek veren YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,  bu tarz aktivitelerin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve her alanda artarak düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Böylesine anlamlı aktivitelerin yıl içerisinde YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenmeye devam edileceğini ifade eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, aktivitenin  gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretim üyelerini ve öğrencilerini tebrik etti.

 'GECE VARDİYASI' KONSER VERDİ

Kermeste YDÜ Dans Kulübü öğrencilerinin hazırlamış olduğu dans gösterisinin yanında müzik guruplarından 'Gece Vardiyası' da kermese katılanlara keyifli bir konser verdi. - Lefkoşa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:29 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:15:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ydü 'Kanserle Mücadelede Biz de Varız' Dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]