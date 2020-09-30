YDÜ kurucu rektörü Dr. Suat Günsel: Türkiye'nin 'oyun kurucu' yeteneği en büyük şansımız - Son Dakika

YDÜ kurucu rektörü Dr. Suat Günsel: Türkiye'nin 'oyun kurucu' yeteneği en büyük şansımız

KKTC'de faaliyet gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, KKTC' de 11 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak;

YDÜ kurucu rektörü Dr. Suat Günsel: Türkiye'nin 'oyun kurucu' yeteneği en büyük şansımız, System.String[]

KKTC'de faaliyet gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, KKTC' de 11 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak; "Ülkem için, ülkemin geleceği için, Dünyadaki hak ettiğimiz yeri almak için, bunları sağlayacak süreçte, sadece kırk iki yıldır yurdumuzda kökleşme çabalarımın verdiği bir hak değildir düşüncelerimi açıklama hak'kı. Her şeyden önce bir yurttaş olarak düşüncelerimi belirtme hak ve vazifesini yerine getirmekteyim"  dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)  ilk turu 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 11 adayın yarışacak. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Günsel "Bütün değişik fikirler, her tür tartışma, yarışma ve çekişmeler, hatta deyim yerindeyse 'siyasal kavga'larımız özünde bizim dahili meselelerimizdir" dedi.

Dr. Günsel açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde ülkem için, ülkemin geleceği için, Dünyadaki hak ettiğimiz yeri almak için, bunları sağlayacak süreçte, sadece kırk iki yıldır yurdumuzda kökleşme çabalarımın verdiği bir hak değildir düşüncelerimi açıklama hak'kı. Her şeyden önce bir yurttaş olarak düşüncelerimi belirtme hak ve vazifesini yerine getirmekteyim. Tüm kurum, kuruluş ve bireylerde böylesi süreçte görüşlerini, taleplerini çekinmeden paylaşmalıdırlar. Malümunuz, gerek uluslararası konjonktür, gerek devletimizin bu kompleks gelişim içerisindeki yeri ve gerekse Cumhurbaşkanlığı seçiminin, çok boyutlu bir anlam ifade edişi, zamanın 'doğru zaman' olduğunu göstermektedir. Bizim isteklerimizi savunacak kişiyi Cumhurbaşkanlığı makamına taşımalıyız. Kavramsal ve hukuki boyutları daha sonra ele almak üzere, ilk ve en önemli olarak, düşünce ve hissiyatımın odaklaştığı bir temel konuya değinmeliyim. O da Türkiye'mizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını kavrayışımızdır. Bütün değişik fikirler, her tür tartışma, yarışma ve çekişmeler, hatta deyim yerindeyse 'siyasal kavgalarımız özünde bizim dahili meselelerimizdir.Şüphesiz bunların son tahlilde Türkiye ile ilişkisi vardır. Bu ilişki, Türkiye'nin garantörlüğünü de aşan tarihsel bir birikimi gösterir. Ne var ki, siyasal tartışmalarımızı Türkiye'miz üzerinden yürütmememiz gerekir. Türkiye'nin 'oyun kurucu', strateji oluşturucu birikim ve yeteneği en büyük şansımızdır. Siyasal, yönetimsel ve seçime ilişkin yanlışlar, Türkiye söz konusu olduğunda, ne yazık ki sadece yanlışlık olarak kalmamaktadır.

Anayasal ve siyasal gelecek, iyi komşuluk ilişkilerine dayanmalıdır. Burası muhakkaktır; bizler, 'Komşu'muzun istediğinin yarısı istiyoruz.'

Hukuk'un temelindeki olgular, Cumhuriyet kavramı, uluslararası zemin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temel hüviyeti, devletimizin halkımız için varoluşunun esasları konularındaki dinamiklerin nasıl örtüştüğü ve cumhurbaşkanlığı seçimini bu tarihsel senteze dayandığına ilişkin düşüncelerime geçmek isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihsel anlamı, doğrudan tanımında belirtmektedir; ülkemiz ve devletimiz bir 'Türk Cumhuriyeti'dir. Tarih'in dinamikleriyle vücut bulan bir varoluş ve hayat tarzıdır yaşanan. Diğer bir değişle, kimlik, aidiyet, vatanseverlik, kültürel ve maddi bir soydaşlık kavrayışıdır bu. Cumhuriyet, malüm, her şeyden önce, bir devlet şeklidir; devletin varlık, fonksiyon ve işleyişinin düzenlenmesine ilişkindir. Ancak, toplumun kendi macerası içerisindeki teşkilatlanması boyunca Cumhuriyet, yönetimin hukuki biçimlenmesi olduğu kadar, tarihsel birikimin ve bağlılığının ortaya koyduğu fiili bir adanmışlık da içerir.


YDÜ kurucu rektörü Dr. Suat Günsel: Türkiye'nin 'oyun kurucu' yeteneği en büyük şansımız
YDÜ kurucu rektörü Dr. Suat Günsel: Türkiye'nin 'oyun kurucu' yeteneği en büyük şansımız

Türkiye, Kıbrıs, Yakın, Ekim, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya YDÜ kurucu rektörü Dr. Suat Günsel: Türkiye'nin 'oyun kurucu' yeteneği en büyük şansımız - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu         
21:21
CHP'li vekilin vaka sayılarıyla ilgili iddiasına Bakan Koca'dan yanıt: Tablodaki bütün veriler doğrudur CHP'li vekilin vaka sayılarıyla ilgili iddiasına Bakan Koca'dan yanıt: Tablodaki bütün veriler doğrudur         
21:04
Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı         
20:29
Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı         
19:03
Babasını baltayla öldürdü, savunmasında Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi         
17:40
Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor         
17:13
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu         
14:14
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 22:36:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YDÜ kurucu rektörü Dr. Suat Günsel: Türkiye'nin 'oyun kurucu' yeteneği en büyük şansımız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei