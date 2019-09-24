Son Dakika Haberleri: YDUS cevap kağıtları erişimde
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YDUS cevap kağıtları erişimde

1 saat önce

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS) cevap kağıtları sınava giren adayların erişimine açıldı.

YDUS cevap kağıtları erişimde, System.String[]

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS) cevap kağıtları sınava giren adayların erişimine açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Aralık'ta uygulanan YDUS cevap kağıtlarının görüntüleri, aday yanıtları ve soruların doğru cevapları, adayların inceleyebilmeleri amacıyla yayımlandı.

Sınava giren adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kağıtlarını ve doğru yanıtları görebilecek. Adaylar, 10 gün boyunca söz konusu internet sitesi üzerinden cevap kağıtlarını inceleyebilecek.

Ayrıca adaylar, soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan pencerede soru kökünü, seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile soruya kendilerinin verdikleri yanıtı görebilecek.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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