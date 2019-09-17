YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 16 alanına ait ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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Köprüde intihar eden adama "Atla" diyen kadınlar beraat etti

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer: Otizm yaşam boyu devam eden bir süreçtir, tedavisi mümkün değil