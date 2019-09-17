Son Dakika Haberleri: YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

1 saat önce

Adaylar, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 16 alanına ait ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]

Adaylar, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 16 alanına ait ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:30 
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