YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-YDUS) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:26 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-YDUS) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, tercihleri 18-22 Ekim'de alınan 2018-YDUS'un 3 alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
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