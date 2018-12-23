Son Dakika Haberleri: Ye ya da Çarpıl - İğrenç Karışım Vs. Yüksek Elektrik

Ye ya da Çarpıl - İğrenç Karışım Vs. Yüksek Elektrik

1 saat önce

Bu videoda iki seçenek var: ya iğrenç karışımı yiyececeksin ya da yüksek elektriğe razı olacaksın.

Bu videoda iki seçenek var: ya iğrenç karışımı yiyececeksin ya da yüksek elektriğe razı olacaksın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:32 Kaynak: Youtube

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