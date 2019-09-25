"Yed-i Velâyet 7 Vilâyet Kısa Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu

'2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' münasebetiyle düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nin ödül töreni Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Kurucu Başkanı Ethem Sancak'ın da katıldığı törende iki kategoride toplam 11 ödül takdim edildi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen film festivalinde ödüller törenle sahiplerini buldu. '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' münasebetiyle İslam bilim tarihinin 7 kıymetli şahsiyetinin konu olarak belirlendiği festivalde Türkiye'de 63, yurt dışında ise 25 üniversiteden genç sinemacı senaryo ve kısa film kategorilerinde yarıştı. Toplam 1627 eserin değerlendirmeye alındığı festivalin final gecesinde senaryo kategorisinde 7, en iyi film dalında ise 4 film olmak üzere 11 ödül dağıtıldı.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO olarak tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak maksadıyla bu yıl teknolojinin ilk kaşiflerini ana tema olarak belirlediğini ifade eden Burkay, "2019 yılının 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edilmesi hasebiyle festivalimiz bu yıl İslam alimlerinin tıptan astronomiye, matematikten fiziğe kadar insanlığın yolunu ne denli aydınlattıklarını yeniden keşfetmemizi sağladı. Bu vesileyle ülkesine ve milletine derin bir muhabbetle bağlı olan Fuat Sezgin Hocamızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Ödül alan genç kardeşlerimizi de tebrik ediyorum." dedi.



Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Ethem Sancak, Bursa'ya her geldiğinde ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi. Osmanlı gibi bir cihan devletinin temellerinin atıldığı Bursa'nın bugün de büyük Türkiye hedefinin en önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Ethem Sancak, BTSO'ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tüm özelliklerinin yanında önemli bir kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi. Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali'ni de yeniden hayata geçirmeye hazırlandıklarını açıkladı. - BURSA