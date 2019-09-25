Son Dakika Haberleri: Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
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Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

1 saat önce

'2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin ödül töreni Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde yapıldı.

Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

'2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin ödül töreni Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde yapıldı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Film Festivali, Fuat Sezgin, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:10 
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