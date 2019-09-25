Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
1 saat önce
'2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin ödül töreni Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde yapıldı.
'2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin ödül töreni Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:10
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