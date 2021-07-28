Üye Girişi
YEDAM İnegöl Merkezi için imzalar atıldı - Son Dakika

YEDAM İnegöl Merkezi için imzalar atıldı

28.07.2021 16:17
YEDAM İnegöl Merkezi için imzalar atıldı, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin Kent Konseyi ve Yeşilay Vakfı Bursa Şubesi işbirliği ile hayata geçirdiği İnegöl YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) için imzalar atıldı.

Bursa'da 1 tane merkezi bulunan YEDAM'ın ikinci şubesi Süleymaniye Mahalle Konağında hizmet verecek.

İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi'nin de katkılarıyla Yeşilay Vakfı Bursa Şubesi işbirliğinde Yeşilay'ın önemli kuruluşlarından biri olan YEDAM'ın (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) İnegöl'de de bir merkez oluşturması için çalışma başlatmıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda Bursa'da bir merkezi bulunan YEDAM, ikinci merkezi İnegöl'e açmak için hazırlıklarını tamamladı. Bugün İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Av. İmren Çavuşoğlu, İnegöl YEDAM'ın kuruluşu için ilgili protokolü imzaladı.

İKİNCİ MERKEZ İNEGÖL'DE AÇILIYOR

15.00'da encümen salonunda gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Alper Taban ve İmren Çavuşoğlu ile birlikte İnegöl Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, YEDAM temsilcileri ve İnegöl Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç da hazır bulundu. Burada bir açıklama yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Av. İmren Çavuşoğlu, "Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM, Bursa'da Osmangazi ilçesinde bir tane vardı. İkinci merkezimizi de İnegöl'de açıyoruz. Bağımlılara, bağımlılık riski taşıyanlara ve ailelerine burada yeni ekibimizle beraber çok güzel şekilde psikolojik ve sosyal destek vereceğiz. Bu süreçteki desteklerinizden dolayı sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere her türlü kolaylığı sağladınız" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Bugün şehrimize önemli bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşilay hem yurt içinde hem de uluslararası ölçekte aslında dünyaya mal olmuş bir kuruluş olarak ifade edebiliriz. Şehrimizde de gerek Kent Konseyimizin girişimleri gerek belediyemizin geçmişte buna mukabil attığı adımlar neticesinde bugün bir projenin imza törenini gerçekleştiriyoruz. İnegöl Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Vakfı arasında bir protokol gerçekleştireceğiz" dedi.

SÜLEYMANİYE MAHALLE KONAĞINDA HİZMET VERECEK

Süleymaniye Mahalle Konağında YEDAM Merkezi oluşturulacağını ifade eden Başkan Taban, "Tabi ki burada bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliğini amaçlıyoruz öncelikli olarak. Bunu protokol altına alıyoruz. Yine; tütün, alkol, madde, teknoloji gibi bağımlılıklarla mücadelede toplumsal desteğin sağlanması, bu sürecin kamuoyunca benimsenmesi, mücadele faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratıcı ve bilinçlendirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kapsıyor çalışma. Protokol kapsamında merkezin kurulacağı yer ile ilgili şehrimizde daha önce Bilgi Kültür Evi olarak kullandığımız bir Mahalle Konağını rehabilite ederek YEDAM'ın kullanmasını sağlamış olacağız. Meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bunun kararını mecliste hep birlikte aldık. Tüm meclis üyelerimizin de verdiği destek ve katkıyla Süleymaniye Mahallemizde Yeşil Bursa Caddesi No:62 adresinde bulunan Mahalle Konağını YEDAM'ın hizmet vermesi adına 10 yıl süreyle bedelsiz olarak kullanılması için tahsis etmiş olacağız" açıklamalarında bulundu.

PROFESYONELCE YAPMAK İSTİYORUZ

Taban, bağımlılıklarla ilgili Yeşilay ve YEDAM'ın ciddi bir yetkinliği, bilgi birikimi ve tecrübesi olduğuna da dikkat çekerek; "Biz de bundan şehir olarak istifade etmek istiyoruz. Bursa'da bir merkez varken inşallah bu protokolle İnegöl'de de bir merkezin hayata geçmesini sağlamış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bireylerin oluşması adına bir mücadeledir bu. Mutlaka tüm toplumun kesimleri bu mücadele için destek veriyor, katkı sunuyor. Biz bunu profesyonelce yapmak istiyoruz. Hatta İnegöl Belediyemizin kendi içerisinde barındırdığı Gençlik ve Aile Danışma Merkezi de var. Biz buraya gelen tüm bireyleri de yine YEDAM'a da yönlendirerek karşılıklı işbirliği içerisinde istifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

YEDAM İnegöl Merkezi için imzalar atıldı

İnegöl Belediyesi, Yeşilay, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel YEDAM İnegöl Merkezi için imzalar atıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 17:49 3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı 17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi 17:22 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı 17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü 16:45 Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı 16:33 Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı
Geçtiğimiz hafta 67. yaşına giren Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek geldi 15:45 Geçtiğimiz hafta 67. yaşına giren Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek geldi Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu 15:14 Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü         
17:56
Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti         
17:40
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı         
17:18
Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi         
16:50
Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm         
16:44
Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü         
16:17
Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz         
15:21
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar         
15:12
Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak         
15:10
Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz         
14:38
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 18:13:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YEDAM İnegöl Merkezi için imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement