Son Dakika Haberleri: Yedaş, Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100. Yılı İçin Fidan Dikti

Yedaş, Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100. Yılı İçin Fidan Dikti

1 saat önce

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) çalışanları, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

Yedaş, Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100. Yılı İçin Fidan Dikti, System.String[]
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) çalışanları, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

Bölgesinde 3 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ çalışanları, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Samsun Valiliği Koordinasyonuyla Samsun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan 100. Yıl Kurtuluş Ormanı'na 500 fidan dikti.

Samsun'da 19 bin 19 ağaçtan oluşacak 100. Yıl Kurtuluş Ormanı'nda fidan dikim etkinliğine Dağıtım Operasyonları Koordinatörü, 1. Bölge Koordinatörü, yöneticiler ve çalışanlardan oluşan 120 kişilik YEDAŞ ekibi 20 hektarlık sahaya akçaağaç ve dışbudak fidanlarını toprakla buluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:03 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel
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