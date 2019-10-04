Son Dakika Haberleri: YEDAŞ çalışanları 'barınak'ta
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YEDAŞ çalışanları 'barınak'ta

1 saat önce

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) çalışanları, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına ziyarette bulunarak 'farkındalık' oluşturdu.

YEDAŞ çalışanları 'barınak'ta, System.String[]

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) çalışanları, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına ziyarette bulunarak 'farkındalık' oluşturdu.


Toplam 40 bin kilometrelik faaliyet alanında 2 milyondan fazla tüketiciye kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için 7/24 mesai yapan YEDAŞ, 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri'ne de devam ediyor. YEDAŞ çalışanları bu kapsamda son olarak sahipsiz hayvanların bakımının yapıldığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. YEDAŞ çalışanları ayrıca, 'Satın Alma Sahiplen' vurgusu yapmayı da unutmadı.


Eğlenceli vakit geçirdiler


Belediye görevlileri tarafından karşılanan ve barınak hakkında teorik bilgiler edinen YEDAŞ çalışanları kedi ve köpeklerin bulunduğu alanı gezdi. YEDAŞ personeline hayvan sevgisinin kazandırılması amacıyla düzenlenen ziyarette çalışanlar, barınaktaki sevimli hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi. Barınakta görevli veterinerler tarafından bilgilendirilen YEDAŞ çalışanları, özellikle yavru hayvanlara büyük ilgi gösterdi.


Tüm canlıların ortak dili


YEDAŞ yetkilileri hayvan barınağı ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada "Barınak ziyaretimizde tüm canlıların ortak dilinin olduğunu gördük. Talihsiz hikayelerine üzüldüğümüz kadar onları ailesi gibi sahiplenen gönüllüleri gördükçe mutlu da olduklarını, farkındalık için katkımız olması adına hayvanlara zaman ayırmak istediklerini söylediler. Onların layık hayata kavuşabilmeleri için herkesin desteğine ihtiyaçları var. Burada satın alınamayacak bir mutluluk yaşıyoruz" dediler. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:22 Kaynak: İHA
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